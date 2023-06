Unachirugica davanti alla targa del proprio scooter. Questo lo stratagemma escogitato a Napoli per oltrepassare un varco della Zlt. Lo hanno scoperto i Carabinieri della compagnia Bagnoli che ...Secondo quanto ricostruito, quella mattina attorno alle 10 nella gioielleria situata nel centro storico di aronese erano entrati tre uomini con il volto semicoperto da unae le ...I due anziani non vedono nulla, protestano con un uomo davanti, che indossa la maglietta dei Deep Purple e una. L'uomo chiede scusa e si sposta, ma in piazza sono tutti in ...

Mascherina chirurgica davanti targa per entrare nella Ztl - Cronaca Agenzia ANSA

Due giovani sono stati multati dai carabinieri a Posillipo: con lo scooter, sono entrati nella Ztl di via Nisida, oscurando la targa del proprio ...Una mascherina chirugica davanti alla targa del proprio scooter. Questo lo stratagemma escogitato a Napoli per oltrepassare un varco della Zlt. (ANSA) ...