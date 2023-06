Martina Franca | stamattina il mercato non alimentare Deliberato dalla giunta comunale

(Di domenica 18 giugno 2023) Oggi si tiene aunstraordinario di generi non alimentari. Interessate stamani strade e piazze che di consueto sono impegnate il mercoledì. Delibera, su richiesta delle associazioni di categoria, dellache ha deciso anche lo svolgimento di altri tre mercati straordinari: il 6 agosto (serale) il 3 settembre e l’1 ottobre. L'articoloilnon proviene da Noi Notizie..

Milonga in piazza XX Settembre astasera. La manifestazione di tango ha richiamato 90 coppie da varie parti della Puglia in valle d'Itria nella sera dell'ultimo sabato di primavera. Manifestazione benefica a favore ...Wasabi, daikon, katsuobushi, mirin, miso, cavolo cinese e alghe si abbinano a sapori più familiari della tradizione occidentale e convivono con burrata, capocollo di, pittula e taralli ...La foto di home page fa riferimento al territorio di. Rotoballe di fieno, da buttare perché rovinate dall'acqua del nubifragio che si è verificato l'altro ieri pomeriggio. La Regione Puglia prospetta la richiesta dello stato di emergenza ...

Piogge intense in Puglia: a Martina Franca auto semi-sommerse dall’acqua e strade trasformate in fiumi… Il Fatto Quotidiano

Il Comune di Martina Franca sconvolge le regole del parcheggio e diventa un'inattesa fonte d'ispirazione. Un'auto, tre posti, ma solo per noi ...Delle intense piogge hanno colpito la puglia giovedì 15 giugno. A Martina Franca, come si vede in diversi video che circolano sui social, l’acqua ha semi-sommerso le automobili, trasformando le strade ...