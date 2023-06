Mark Henry | “LA Knight non dovrebbe rinnovare con la WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 giugno 2023) LAha avuto un grande merito, dal suo approdo nel main roster. Le fasi iniziali del suo percorso hanno fatto temere il peggio ai fan, ma fortunatamente, una volta tolta la veste di Max Dupri e tornato alla sua vecchia gimmick, l’ex Eli Drake ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, ed ora è a dir poco over col pubblico. Nonostante sembra che il limite sia il cielo per LA, c’è qualcuno che pensa che per lui sia meglio noncon Stamford. Parlando a Busted Open Radio,, Hall Of Famer WWE, ha parlato del modo in cui la WWE gestisce LAha consigliato adi nonil suo contratto con la WWE se la i creativi non lo ascoltano e non lo gestiscono meglio: “È uno schifo, ...