Mariasofia Federico | “Papà ha ammesso di guardare il porno e di essere andato a escort ma non approva che io faccia lo stesso con Rocco Siffredi Vada in terapia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) “Se gira delle scene hard? Non è che mi dà fastidio, mi strazia“. Così Lucadell’influencer e star della trasmissione Il Collegioche, dopo aver aperto un profilo su OnlyFans, ha annunciato distata scelta per laAcademy. La 18enne parla di ‘attivismo nel’ per riabilitare la condizione dei sex workers secondo lei mal visti da una larga fetta della popolazione. Il padre, raggiunto da La Zanzara, ha spiegato che lui è la moglie “sono quasi collassati” e ha poi aggiunto di aver accettato di parlare conperché è “il male minore”. Ora, attraverso i social, replica al: “Le statistiche dimostrano che solo una ...