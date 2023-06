Maria Sofia Federico risponde ai commenti del padre

... la cui reliquia era conservata appunto a Santa. Abramo è sparito, la tavola diventa un ... l'icona raffiguraabbracciata in modo toccante dal bambino. La madre lo stringe e lo indica come ......2,3 e 4), David EVANS e EnricoARTALE (per i seguenti episodi) Prodotta per SKY e CANAL+ da ... ElenaRicci, Claudio Amendola NASTRI D'ARGENTO - NUOVO IMAIE Per i protagonisti Francesco ...La bordata dicontro il padre non finisce qui: "Una persona risolta è in grado di cogliere questa contraddizione e affrontarla in terapia, evitando di scaricare la propria rabbia e la ...

Mariasofia Federico, l'ex del Collegio alla Siffredi Academy. Il padre: «La sua scelta mi strazia. Ho visto i suoi video» Open

Nelle ultime ore, l'ex collegiale Maria Sofia Federico ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato cosa pensano i suoi genitori in merito ad una delle sue ...«Mi sento di riprendere anche le dichiarazioni pubbliche degli ultimi giorni di mio padre per commentarle». Inizia così, dritto al punto, il post pubblicato nelle ultime ore dalla giovanissima creator ...