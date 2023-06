Maria Sofia Federico del Collegio replica al padre | lo sfogo su Instagram

(Di domenica 18 giugno 2023)delsui social dopo l’ammissione alla Siffredi Academy –, l’ex allieva del, nota per il suo account OnlyFans e che ora è tra le allieve della Rocco Siffredi Academy, è tornata sui social perre alle polemiche che l’hanno travolta. La ragazza ha volutore alle dichiarazioni del, che, intervistato da «La Zanzara», ha detto di non condividere in alcun modo il percorso della figlia. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Ti sento, Rocco Siffredi si commuove ricordando suo fratello: “È morto a 12 anni” Leggi anche: Rocco Siffredi candidato al Quirinale: la notizia è virale in queste ore...

La diciottenne romana che presto inizierà l'avventura all’Academy con Rocco Siffredi ha voluto rispondere alle dure parole del padre. Ecco cosa ha detto.In queste ultime settimane Maria Sofia Federico, ex allieva de Il Collegio, è sulla bocca di tutti. Di recente, infatti, ha comunicato di aver aperto il suo profilo OnlyFans e di essere entrata nella ...