Maresca | ' Porto a Leicester la magia di Guardiola | unico direttore d' orchestra'

(Di domenica 18 giugno 2023) Enzo, the witness. L'allenatore italiano è stato il testimone privilegiato del primo triplete del Manchester City, il secondo personale di Pepdopo quello col Barcellona. Un'annata ...

Enzo, the witness. L'allenatore italiano è stato il testimone privilegiato del primo triplete del Manchester City, il secondo personale di Pep Guardiola dopo quello col Barcellona. Un'annata ...... Paolo Corsiglia (rappresentante delle CCIAA e Vice presidente di Coldiretti Genova), Francesco(Assessore al Patrimonio,, Mare e Pesca del Comune di Genova), Marco Scajola (Assessore ...... Paolo Corsiglia (rappresentante delle CCIAA e Vice presidente di Coldiretti Genova), Francesco(Assessore al Patrimonio,, Mare e Pesca del Comune di Genova), Marco Scajola (Assessore ...

Maresca, tra Guardiola e il Leicester: "Pep è il migliore al mondo" La Gazzetta dello Sport

Il viceallenatore del Manchester City scelto per la panchina del Leicester: "Sfida affascinante, chiamerò Ranieri" ...Il tecnico di Pontecagnano, seguace del guardiolismo, è il nuovo allenatore delle Foxes. Non sarà facile superare il paragone con Sir Claudio ma ora ha la possibilità di far vedere quanto vale ...