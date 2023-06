Maresca | «La prima cosa che farò è sentire Ranieri»

(Di domenica 18 giugno 2023) Le parole di Enzo, nuovo tecnico del Leicester, che racconta la sua carriera e gli anni al Manchester City Enzo, dopo aver accettato la panchina del Leicester City, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. LEICESTER – «Al City sapevano da tempo che avevo voglia di tornare ad allenare da solo. C’erano diverse cose in ballo, il progetto del Leicester mi è parso il più affascinante. E ora una delle prime cose chesarà chiamare Claudio, un’istituzione del club». APPRODO AL MANCHESTER CITY – «Nel 2019 lavoravo con Manuel Pellegrini al West ham. l’esperienza si chiude a fine anno e nei primi giorni del 2020 vengo a Manchester per vedere gli allenamenti di Guardiola. pep mi accoglie, resto 4 giorni e nasce una bel rapporto. Non l’avevo mai ...

Il nuovo allenatore del Leicester City Enzo Maresca ha parlato della nuova avvenutra in Championship e delll'ultima stagione con il Manchester City ...L’ormai ex vice di Pep Guardiola è tornato a parlare della finale di Champions tra Manchester City e Inter, con un elogio ai nerazzurri Enzo Maresca ricomincerà da 0 al Leicester. L’ormai ex vice di G ...