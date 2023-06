Marcus Thuram tentazione forte per Il Mlan Cercasi acquirenti per De Katelaere

(Di domenica 18 giugno 2023) I rossoneri dovranno necessariamente rinforzare l’attacco che vedrà il solo Giroud ai nastri di partenza nella prossima stagione visto le partenze di Rebic e Origi. Il profilo individuato è, che si libererà a costo zero dal Borussia M’Glabach, sul quale, però, c’è anche il Psg. Valigie in mano, invece, per De, per il quale si attendono offerte.TRA MILAN E PSG La dirigenza del Diavolo sta muovendo passi concreti per il 25enne attaccante francese e figlio d’arte, tanto da spingersi ad offrire al giocatore un ingaggio vicino ai 5 milioni. Il che, però, potrebbe non bastare, dal momento che il Psg è pronto a superare di gran lunga la proposta rossoneri. A Milanello sperano chepossa considerare anche il ruolo centrale che avrebbe nel progetto tattico di Pioli e ...

Commenta per primo S'infiamma la corsa a. Come riporta Sky Sport De , il Lipsia si è aggiunto a Psg, Milan e Inter per l'attaccante che si libera a zero ma chiede un ricco ingaggio.Commenta per primo Aumenta la fila per. Secondo la Gazzetta dello Sport , il Lipsia è piombato sull'attaccante francese in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach, già trattato da Milan e PSG.I dirigenti rossoneri aspettano la risposta di(in scadenza col Gladbach): offerto al figlio d'arte uno stipendio da 4,5 milioni a stagione più bonus e soprattutto un ruolo da ...

CorSport - Manovre offensive. A tutta su Thuram: entro fine mese Kamada Milan News

Il profilo numero uno sulla lista di Moncada è quello di Marcus Thuram, svincolato e conteso dal PSG. Si guarda anche a un colpo in difesa: il favorito sembra essere Tanguy Nianzou, centrale del ...La stellina del Fenerbahce, mancino come CDK, ingolosisce le big d'Europa. I rossoneri sperano nell'Europeo U21 per cedere il belga ...