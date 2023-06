Manifestazione M5S a Roma | Grillo | Fate le brigate di cittadinanza | mettete il passamontagna Lega | Parole inaccettabili - VIDEO

Cosa pensa delle frasi di Beppe Grillo dal palco delladelsulle brigate di cittadinanza 'Una grande tristezza. Sentir riecheggiare vecchie ombre del passato in una......alladi Roma dei 5 Stelle contro il precariato attirasse l'attenzione di tutti. Probabilmente, lo sperava anche Conte. Il tentativo di gettare le basi di un'alleanza tra Pd eera ..."Serve un reddito universale incondizionato", ha detto Beppe Grillo dal palco delladel. La "sanità non funziona per due ragioni: siamo vecchi e c'è una overdose di diagnosi. E più ...

Corteo M5S contro la precarietà , Conte: "È la piazza della maggioranza del Paese" RaiNews

Con l'invocazione del passamontagna, tanto più in una manifestazione che fa leva sui problemi del lavoro, questa opposizione con M5S capofila e Pd accodato perde ogni credibilità”, sono le parole ...Elly Schlein sperava che la sua apparizione alla manifestazione di Roma dei 5 Stelle contro il precariato attirasse l’attenzione di tutti.