Mani tra i capelli Juve | doppia cessione bloccata

Leggi su rompipallone

(Di domenica 18 giugno 2023) Estate complicata per lantus, serviranno diverse cessioni per sbloccare il mercato in entrata. Due esuberi complicano i piani della dirigenza bianconera. Dopo aver ufficializzato laa titolo definitivo di Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni di euro, lantus vuole continuare a fare cassa per sbloccare un mercato che appare più bloccato che mai. Una cifra, quella incassata per il 23enne svedese, che permette alle finanze del club di respirare, in attesa di piazzare altri colpi in uscita. Sono tanti gli esuberi rientranti dai vari prestiti in giro per l’Europa, da Zakaria a McKennie, passando per Arthur e Pjaca fino ad arrivare ai giovani Ranocchia, Cambiaso e Pellegrini. Non tutti andranno via da Torino, ma è anche vero che molti di loro non rientrano più nei piani della società. L’obiettivo della proprietà è ...