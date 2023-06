Mancini su Retegui | 'Se solo venisse in Europa' VIDEO

Dopo il possibile 2 - 3 sugli sviluppi di un calcio piazzato annullato a Weghorst per fuorigioco,toglie Verratti e, inserendo Barella e Pellegrini, ma l'Italia subisce comunque il ...Per andare sul sicuro, dopo il cambio modulo di giovedì Robertotorna al 4 - 3 - 3, ... In attacco, conci sono Raspadori e Gnonto. Scontata la conferma a centrocampo di Frattesi, il ...Alternative: Berardi,, Raspadori, Gnonto, Pellegrini. Sono ventotto calciatori da cuinon si discosterà più . Ovviamente non potrà non esserci posto per Casadei e Pafundi , come per ...

MANCINI, Retegui è giovane, ecco cosa deve imparare Firenze Viola

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa post vittoria della finalina di Nations League vinta contro l'Olanda, del futuro di Mateo Retegui attaccante italo-argentino di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...