Mancini punta sul turnover per Italia - Olanda. Ultima danza per Bonucci

(Di domenica 18 giugno 2023) su Tg. La7.it - Giovani su cuire per il futuro, senatori che lasciano .non è solo una finale di consolazione di questa Nations League. Il CTguarda ...

Il CTguarda avanti ma ringrazia chi per la maglia azzurra ha dato tanto. Riferimento a Bonucci con la frase malinconica: "Prima o poi tutto finisce quando si raggiunge una certa età". ...... che all'occorrenza passa al 4 - 2 - 3 - 1 con l'avanzamento di Koopmeiners nei tre dietro la prima, può mettere in difficoltà la nazionale di Roberto. Un vero e proprio centravanti di ...UnicaGakpo, supportata dai trequartisti Malen, Koopmeiners e Simons. QUI ITALIA -dovrebbe confermare il modulo 3 - 5 - 2, con Meret in porta e una difesa a tre formata da Toloi, ...

L'Italia punta al podio in Nations League. Mancini: "Non c'è in palio il ... FIGC

Di mollare la panchina della Nazionale magari per accasarsi in qualche club, Roberto Mancini non ha nessuna intenzione, almeno per ora. Alla vigilia della finale di consolazione della Nations league c ...Domani l'Olanda, poi chissà. La testa è al presente, alla finale per il 3°/4° posto della Nations League in programma domenica pomeriggio a Enschede (ore 15). Si torna al 4-3-3 con Retegui centravanti ...