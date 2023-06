Mancini | «Primo tempo molto bene | nel secondo siamo calati»

L'Italia conclude la Nations League al terzo posto con una bella vittoria per 3 - 2 sull'Olanda. Soddisfatto il c.t. Roberto: "Le indicazioni sono tutte buone. Molto bene neltempo, nella ripresa siamo calati perché tutti erano veramente stanchi. Abbiamo visto soluzioni di gioco interessanti, Chiesa e Zaniolo ...... trasformando il 4 - 3 - 3/4 - 2 - 3 - 1 variabile deltempo in una specie di 3 - 1 - 4 - 2, ... Naturalmente giocando nel suo ruolo, il 4 - 3 - 3, come non fa Allegri e come non ha fatto...L'Italia di Robertosi impone sull'Olanda di Koeman e si prende il terzo posto in Nations League. I dettagli L'... Iltempo era terminato con il risultato di 2 - 0 per gli ...

L'Italia punta al podio in Nations League. Mancini: "Non c'è in palio il ... FIGC

Le dichiarazioni del tecnico della Nazionale Italiana al termine della finale per il 3° e 4° posto della Final Four di Nations League contro l'Olanda ...Dimarco-Frattesi, Italia-Olanda 2-0 al 45' Palla a terra, scambi veloci e repentine verticalizzazioni: è il canovaccio tattico di Roberto Mancini che, in avvio, produce alcune pregevoli sortite su cui ...