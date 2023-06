Maltratta la madre e la colpisce con un coltello | uomo finisce in manette

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa scorsa notte gli agenti del commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa dei Fiori per una segnalazione di una persona giunta con una ferita da arma da punta e taglio. Gli agenti hanno accertato che la donna, poco prima, mentre si trovava a casa, come già accaduto in precedenti occasioni, era stata aggredita dal figlio con unper essersi rifiutata di consegnargli del denaro. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione e sono entrati con le chiavi fornite dalla donna trovando l’; quest’ultimo li ha minacciati puntando contro di loro una pistola ma, dopo una colluttazione, è stato disarmato e trovato in possesso anche di due coltelli. Gli agenti, dopo aver identificato l’...

