Maltempo | Zampa Pd | ' da Bignami inaccettabile attacco a Emilia Romagna'

(Di domenica 18 giugno 2023) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Le parole del viceministrocontro la regionesono inaccettabili. Dopo aver fatto inutili passerelle nei primi giorni dopo l'alluvione il governo non trova di meglio che insultare via social la regione. Masa bene che è il governo che deve stanziare le risorse e indicare il commissario alla ricostruzione. La destra continua a provocare, inventando ogni giorno scuse diverse e giocando una partita di potere sulla pelle delle imprese e delle famiglie dell'”. Così la senatrice del Pd Sandra

Lo dice la senatrice Sandra, eletta in Emilia Romagna, capogruppo del Pd nella Commissione Affari sociali, sanità e lavoro.Ha smesso di piovere nel Maceratese e in alcune zone sta defluendo la grandissima quantità d'acqua accumulata che ha causato allagamenti di strade, case e scantinati e anche smottamenti su strade. La ...Nella corsa contro il tempo e l'acqua alta, in una giornata in cui la pioggia ha concesso una brevissima tregua nel pomeriggio, gli uomini del Soccorso Alpino hanno raggiunto i quartieri più isolati ...

Maltempo: Zampa (Pd), 'da Bignami inaccettabile attacco a Emilia ... Gazzetta di Modena

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Le parole del viceministro Bignami contro la regione Emilia Romagna sono inaccettabili. Dopo aver fatto inutili passerelle nei primi giorni dopo l’alluvione il governo non ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...