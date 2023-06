Maltempo previsto per la finale de L’Isola dei Famosi | parla Alvin

Dopo qualche giorno di caldo intenso, da giovedì 22 però èun cedimento dell'alta ... in questa regione, devastata un mese fa dal, si temono nuovi allagamenti , anche se molto più ...L'incontro èpresso la sala consiliare del Comune di Canosa Sannita alle ore 17. Il mondo agricolo in questo periodo è in ginocchio a causa dele del proliferare della peronospora ...Da giovedì, però, èun cedimento dell'alta pressione a Nord, con temporali in alta ... per questa zona devastata dalun mese fa, il rischio è di nuovi, ma molto più contenuti ...

Maltempo, previsto un miglioramento domani in Toscana Agenzia ANSA

Nel corso di una diretta realizzata su Instagram Alvin ha fatto sapere che per la finale de L'Isola dei Famosi è previsto maltempo ...Pagina inizialeLocaleBassa Sassoniacreatura: 18/06/2023 10:24da: Marcel Briggè divisoL'uragano del 2023 colpirà di nuovo I meteorologi ritengono che ...