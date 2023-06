Maltempo | Bignami | ' Emilia Romagna chiede soldi su fiducia | vi fidereste di Schlein?' **

... ma il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo(FdI) frena: prima capiamo cosa c'è da ... Nei 6 giorni in cui le due ondate disono state più intense ha piovuto per un totale di 80 ore.... rispettati e non certo 'redarguiti' o invitati, come ha fatto il viceministro, in modo scomposto e fuori dai limiti del suo ruolo istituzionale, ad andare alla Festa dell'Unità di ...'Le parole del viceministrostrappano definitivamente il velo dell'ipocrisia. Il governo, sordo alle richieste che arrivano dagli amministratori, dai sindacati, dalle imprese dell'Emilia Romagna non intende nominare ...

Ultimo'ora: **Maltempo: Bignami, 'Emilia Romagna chiede soldi su ... La Svolta

La dirigente: «Nessuna discriminazione, per sicurezza erano ammessi solo due adulti per famiglia, a prescindere dal grado di parentela» ...Un miliardo e 800 milioni sono i soldi necessari immediatamente per ripristinare le strade locali e gli argini dei fiumi e metterli in sicurezza ...