Madonna di Trevignano | respinto dal Tar il ricorso di Gisella Cardia | “Via la tettoia | le panchine e la teca con la Madonna”

(Di domenica 18 giugno 2023), la veggente che nel corso delle ultime settimane ha fatto molto parlare si sé per le apparizioni della, stavolta nulla può verso l’ordinanza di demolizione del Comune sulle sponde del Lago di Bracciano. La donna dovrà, infatti, rimuovere dal terreno agricolo gli abusi edilizi sui quali ogni tre del mese accoglie i suoi fedeli e comunica loro i messaggi delladi, il Vescovo: ‘Non partecipate agli incontri’dal Tar ildell’AssociazionediPer comprendere quest’ulteriore tassello della vicenda è utile fare un piccolo passo indietro. Lo scorso aprile, il comune di ...

