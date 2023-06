Lutto Nella TV | La star di Ballando con le Stelle Affranta Dal Dolore!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 18 giugno 2023) L’amata ballerina diCon leha annunciato il suo triste. Enorme conforto da parte di tutto Il mondo della tv. #conle#alessandratripoli Una triste notizia ha colpito il cast dicon le: la giovane mamma della ballerina Alessandra Tripoli, Ninfa Leone, è prematuramente scomparsa. La ballerina ha annunciato la notizia sulla sua pagina Instagram, condividendo una foto della madre che tiene in braccio il nipotino Liam. Alessandra ha espresso il suo dolore per la perdita della madre e ha ricordato come la nonna fosse fondamentalevita del figlio Liam. Non è stata resa nota la causa della morte, ma sembra che sia stata dovuta a una brutta malattia scoperta circa un anno fa. I ...