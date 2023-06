Lutto nel mondo della politica per la scomparsa di Guido Pollice

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto, ex deputato e senatore e presidente nazionale dell’associazione Verdi Ambiente e Società. Si è spento all’ospedale milanese Niguarda dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. Era nato il 1° ottobre 1938 ad Avellino e ha dedicato la sua vita per unmigliore e la tutela dell’ambiente. Era stato eletto alla Camera dei deputati nel 1983 nelle file di Democrazia proletaria e nel 1987, candidato al Senato, risultò l’unico elettoX Legislatura di Dp a Palazzo Madama (oltre che unico senatore nella storia ad essere eletto nelle file di Dp). Nel 1989ha fatto parteminoranza di Dp che abbandonò il partito per aderire ai Verdi Arcobaleno, soggetto politico che poi alla fine del 1990 darà vita alla Federazione ...