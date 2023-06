L’ultimo verdetto disegna il girone C | le compagne di viaggio del Benevento

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiè arrivato oggi, la promozione in serie B del Lecco segnaatto della stagione calcistica italiana. Da domani sarà tempo di pensare esclusivamente al futuro, con la prima scadenza fissata per martedì 20 giugno, giorno in cui si chiuderà la partita delle iscrizioni. Subito dopo si passerà alla stesura dei tre gironi di serie C, con ilche attende di conoscere le altre diciannovedi. Attesa per eventuali esclusioni e conseguenti ripescaggi, con un’altra campana alla finestra: la Gelbison. Nel frattempo, con la permanenza del Foggia, a rischiare lo “slittamento” è il Monterosi perché Pescara e Pineto si divideranno l’Adriatico e per garantire l’alternanza dovrebbero essere inserite nello stesso ...

