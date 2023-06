Lukaku non come Koulibaly | offerte arabe ma lui vuole solo l’Inter!

(Di domenica 18 giugno 2023)dopo la stagione in prestito all’Inter è in uscita dal Chelsea, che però preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Su di lui diverse squadra, cosìKalidou(vedi QUI), ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito, l’attaccante belga vorrebbe tornare in nerazzurro.– Romelucontinua a respingere l’interesse dei club arabi interessati ad acquistarlo dal Chelsea. Il club inglese è in trattativa con alcune società per la cessione di Kalidoue altri due giocatori che interessano a società, e preferirebbe cedere a titolo definitivo anche l’attaccante belga. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però,preferirebbe ...

E la clausola…, la maglia numero 9 dell'Inter entro il 30 giugno: lui ci crede. E il Chelsea prende Jackson... Dumfries e il futuro: 'Amo l'Inter e sto bene a Milano, masi sa mai...La stagione di Andrè Onana con la maglia dell'Interè passata inosservata. Un solo anno in Italia per il portiere camerunese che però ha saputo ...una trattativa che riguarda anche Romelu. Ma ...Prosegue su Amazon Prime Video la serie One For All dedicata ai giocatori del Belgio impegnati nell'ultimo Mondiale in Qatar. Tra quelli selezionati per raccontarsi anche Romelu, che ha svelato dei retroscena sul clima che si respirava nello spogliatoio dei Diavoli Rossi: L'attaccante dell'Inter ha poi rivelato anche un altro aspetto inedito relativo ad un infortunio ...

Lukaku, altro segnale di interismo: il Chelsea non molla, lui spera in Onana Calciomercato.com

Da Koulibaly a Lukaku: il punto sulle uscite in casa Chelsea Dopo i tanti acquisti nella sessione invernale di calciomercato, il Chelsea sta lavorando sulle uscite: i nomi principali sono quelli di Ka ...Tutti hanno cercato di convincerlo a lasciare l’Inter, ma Lukaku ha risposto in modo deciso che desidera rimanere a Milano. Nonostante l’interesse del Chelsea a monetizzare la sua cessione, l’Inter ...