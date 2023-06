Lukaku-Inter | volontà ferrea! E dal Chelsea arriva possibile ‘assist’ – SM

(Di domenica 18 giugno 2023) L’è alle prese con la situazione relativa a Romelu. Il belga, secondo SportMediaset, vuole fortemente restare a Milano e proprio dalpotrebbere unper sbloccare la situazione di stallo MERCATO – Romelunon ha dubbi. Secondo quanto riferito da SportMediaset laferrea dell’attaccante belga è quella di restare all’anche per la prossima stagione. Una presa di posizione netta che ha irritato il. Proprio dal mercato del club londinese però potrebbere un’assist per la buona riuscita della trattativa: il club inglese infatti è pronto a chiudere per Nicolas Jackson, attaccante classe 2001 di proprietà del Villarreal. Un arrivo in avanti che può ammorbidire ...

Piace alle italiane e all'estero, lui che con i 'Diavoli Rossi' ha già servito tre assist a. E in carriera ha segnato una tripletta al ...Lunga intervista rilasciata a Prime Video da Romelu. L'attaccante belga ha parlato del suo arrivo all'dal principio fino alla gioia per lo scudetto e non solo. "Ricordo ancora il primo giorno che ho firmato per l'. Sono atterrato, ...Romelu, attaccante dell', ha parlato dei suoi anni passati in nerazzurro ai microfoni di Prime Video Romelu, attaccante dell', ha parlato dei suoi anni passati in nerazzurro ai ...

Inter e Milan sono pronte a sfidarsi sul mercato per Dodi Lukebakio. Ad averlo confermato è stato Sacha Tavolieri, esperto di calciomercato ..."I nerazzurri spingono forte anche per il rinnovo del prestito di Lukaku, che vorrebbe vivere ancora un’altra stagione a Milano".