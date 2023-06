Lukaku-Inter tris? Prima il Belgio | poi richiesta al Chelsea – SI

(Di domenica 18 giugno 2023)è impegnato cole ieri ha fatto gol contro l’Austria, poi proverà a restare all’. Sportitalia segnala quale sarà lache andrà a fare al. TERZA CHANCE – Romeluvuole restare all’e farà in modo di realizzare il suo desiderio. Sportitalia dà per certa la sua volontà e il tentativo a breve.però ha gli impegni col, perché martedì avrà la trasferta a Tallinn contro l’Estonia (ore 20.45). Una volta terminata la serie di partite delle qualificazioni agli Europei, tornerà ma solo formalmente al. In tempi piuttosto rapidi è previsto un incontro con la dirigenza dei Blues, per far sì che si sblocchi la situazione. I londinesi, nel vertice con Piero Ausilio, ...

ASSE CON IL CHELSEA - Koulibaly non è però l'unico giocatore che da Londra potrebbe prendere il volo verso l'Arabia Saudita, perché se Romeluha dato la priorità assoluta all'e messo in ......'monstre' per soffiarlo ai bianconeriIl valzer dei bomber in Europa potrebbe vedere protagonisti anche Vlahovic e, il cui futuro rimane in bilico rispettivamente alla Juventus e all'. ...vuole l'Le discussioni sono avanzate e i contatti sono continui con gli agenti dei tre. L'obiettivo è trovare un'intesa definitiva e ottenere il benestare definitivo da parte dei ...

L'Arabia Saudita è inarrestabile e continua a razziare il calciomercato. Cristiano Ronaldo lo aveva detto, Karim Benzema era solo il primo di una lunga serie di campioni che potrebbero sbarcare nel Pa ...Gianluca Di Mario ha dato gli ultimi aggiornamenti di mercato sul suo sito internet: "Dopo i tanti acquisti nella sessione invernale di calciomercato, il Chelsea sta ...