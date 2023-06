Lukaku - Chelsea verso lo scontro | Rom a muso duro | parlerà ai Blues | vuole solo l' Inter

(Di domenica 18 giugno 2023), sempre, fortissimamente. La voglia di nerazzurro in Romeluè tale da fargli fare la faccia cattiva, proprio come gli capita in campo: stavolta, però, non ha di fronte il ...

Inter, sempre Inter, fortissimamente Inter. La voglia di nerazzurro in Romeluè tale da fargli fare la faccia cattiva, proprio come gli capita in campo: stavolta, però, ...mondo del: l'...Non restano a guardare i cugini: 'L'avviso di: voglio solo l'Inter. Scontro col'. I campioni d'Italia, intanto, si apprestano ad un restyling: 'Rivoluzione Garcia, ora il Napoli tenta ...Su Kalidou c'è il potente Al - Hilal che si è messo in testa di fare la spesa al: prima, poi Koulibaly e quindi anche Mendy , portiere che ha dalla sua anche richieste in Francia. ...

La voglia di nerazzurro in Romelu Lukaku è tale da fargli fare la faccia cattiva ... appena arrivato nell’intricato mondo del Chelsea: l’attaccante chiede solo di restare in Italia. Ha seguito a ...Big Rom ha ribadito ancora una volta la propria volontà, quella di non muoversi da Milano e di cercare di conquistare altri trofei ...