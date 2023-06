Lukaku | altro segnale di interismo | il Chelsea non molla | lui spera in Onana

Un colloquio che non ha portato subito i frutti sperati e che ha coinvolto anche unpossibile ... Per unche torna c'è un Koulibaly che saluta: accordo in Arabia SauditaSecondo quanto ...Barella per. No, grazie è stata la risposta. Perfino la curva si è esposta con un posta ...italiano assai apprezzato in Premier. Chi non ha giocatori italiani, si è messo a cercarli ...... a dispetto della sua giovanissima età, il turco Arda Guler: undi quei gioiellini su cui ... Leggi anche- gol, ma per il Belgio non basta. Haaland rimontato. Ok Portogallo PROMO FLASH: la ...

Lukaku, altro segnale di interismo: il Chelsea non molla, lui spera in ... Calciomercato.com

altro calciatore che Ausilio ha chiesto a Todd Boehly. Ma se le sirene arabe hanno fatto breccia nel cuore (o nel portafoglio) dell'ex Napoli, la situazione è differente per Lukaku: quest'ultimo ...Intervenuto ai microfoni di Prime Video, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha parlato della sua esperienza in Inghilterra, lasciando intendere di voler restare in Italia con l'Inter che proprio in ...