Luis Enrique nuovo allenatore del PSG

(Di domenica 18 giugno 2023)è ildel PSG, l'accordo è ormai vicinissimo e già la prossima settimana, secondo la stampa francese, ci sarò l'annuncio ufficiale dei parigini che scelgono lo spagnolo per il dopo Galtier. E' la prima esperienza in Francia per l'exdella selezione spagnola...

E se nelle ultime ore ha guadagnato sempre più consensi il nome di, dalla Francia rivelano un clamoroso retroscena riguardo Mikel Arteta . Secondo quanto riportato da Rmc Sports , l'...Il PSG ha scelto, ex commissario tecnico della Spagna, come suo nuovo allenatore. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Psg avrebbe sceltocome nuovo allenatore. Dopo la ...L'allenatore spagnolo si prepara a tornare sulla panchina di un club dopo gli anni trascorsi in NazionaleProtagonista delle ultime settimane,è pronto a risolvere l'intrigo che riguarda il suo futuro. Lo spagnolo, tra i nomi più gettonati sul mercato degli allenatori, sta infatti per accettare un nuovo stimolante progetto ...

L'Equipe - Il PSG ha scelto Luis Enrique: ultimi dettagli da limare, sarà il nuovo allenatore TUTTO mercato WEB

Luis Enrique è il nuovo allenatore del PSG, l'accordo è ormai vicinissimo e già la prossima settimana, secondo la stampa francese, ci sarò l'annuncio ufficiale dei parigini che scelgono lo spagnolo pe ...Il presidente del PSG sembra aver deciso il prossimo allenatore della squadra di Parigi. Al Khelaifi ha infatti chiamato Luis Enrique alla guida della squadra. Un sospiro di sollievo per ...