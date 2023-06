Lotta | Druskininkai Cup | bronzo per Luca Dariozzi nei 77 kg

Leggi su sportface

(Di domenica 18 giugno 2023) Podio pernei 77 kg dellaCup, torneo internazionale diappena terminato in Lituania. L’azzurro ha conquistato la medaglia digrazie a una netta vittoria sullo svizzero Fabio Dietsch nella finale per il terzo posto, conclusa per 6-0 e schiena. Negli incontri di qualificazione,aveva battuto il georgiano Loladze 8-0, il polacco Kozlowski 9-1 e lo svedese Gustafsson 8-0; mentre si era fermato nel primo incontro contro lo svedese Borkenhagen, per 3-2. Niente fasi finali invece per l’altro italiano, Jacopo Sandron. SportFace.