... che altri usarono poi senza risparmio: famosa la volta che furibondo abbandonò lodi Lucia ... dinanzi a una platea di Confcommercio (che applaudì festosa): "Hostima nell'intelligenza ...... su un colloquio fra lo studente e la commissione , che toccherà i vari ambiti di, nel ... Per non creareansia, facciamo un esame di maturità che ne conservi solo il nome. Bisogna ...Abbiamopressione addosso. Dobbiamo farci carico sia di un futuro che è molto incerto sia ... E. Tanto. Ma nel momento in cui sei in un paese dove c'è un analfabetismo funzionale ...

Lo studio: "Troppa acqua estratta da sottosuolo ha inclinato l'asse della Terra" Gazzetta del Sud

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "La rotazione del pianeta Terra si è inclinata di 31,5 pollici (80 centimetri) verso est tra il 1993 e il 2010 a causa dell'estrazione delle acque sotterranee da parte degli es ...Lo studio di Roberto Guglielmi: tv, elicotteri, strade e turismo di massa avrebbe influenzato il comportamento animale ...