ll Garante della privacy | “Dobbiamo capire come si governa l’Intelligenza Artificiale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 giugno 2023) Nella terza e ultima giornata del WMF - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, il Mainstage, tra gli altri ospiti, ha accolto anche Guido Scorza, Componente delper la protezione dei dati personali. Intervistato da Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, Scorza ha analizzato quali potrebbero essere i rischi tra intelligenza. “Il blocco di chat gpt è stata soltanto una scintilla Italiana rispetto a un problema globale. Oggi la stessa problematica è su tutti i tavoli europei di molte autorità di protezione dei dati”. A dirlo è stato Guido Scorza, Componente delper la protezione dei dati personali, sul Mainstage del WMF – We Make Future, in corso a Rimini dal 15 al 18 giugno. Scorza, nell’ultima ...