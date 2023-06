LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | tra poco Foconi nel primo turno del tabellone del fioretto maschile

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.55: Choupetnich batte 15-10 Macedo. A breve in pedanacontro lo spagnolo Peressini Pontegrosa: il vincente se la vedrà nel prossimoproprio con il ceco Choupetnich 10.50: Szemes batte 15-7 Hatoel e accede ai 32mi, Rzadkowski supera 15-8 Pirk e sarà il polacco Wojtkowiak che batte 15-14 De Greef l’avversario di Macchi al secondo10.38: L’austriaco Reichetzer batte 15-10 l’ucraino Hoida 10.35: Sarà il britannico Archer che ha sconfitto 15-11 l’ungherese Nemeth, l’avversario di Bianchi al secondo10.29: Klein supera 15-12 Szemes e si qualifica per i 32mi di finale, vittorie anche per Winterberg-Poulsen 15-4 su Alkis e Lechner 15-12 su Faul 10.12: Questo ildel...

LIVE Scherma, Europei 2023 in DIRETTA: attesa per i fiorettisti, sciabolatrici outsider OA Sport

