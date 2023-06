LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | Macchi e Bianchi si sfideranno in semifinale nel fioretto! Criscio in semifinale nella sciabola

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30: Martinaaffronterà la francese Balzer in. Queste le semifinali delladonne: APITHY-BRUNET Manon FRA-GKOUNTOURA Theodora GREMartina ITA-BALZER Sara FRA 16.27: E’PER MARTINA!!!!!! L’azzurro ha battuto 15-11 la azera Karimova e sale sul podio. L’Italia chiuderà l’Europeo di Plovdiv con ben 10 medaglie!-Karimova 14-11-Karimova 13-11-Karimova 12-10-Karimova 11-10-Karimova 10-10-Karimova 9-10-Karimova 8-10-Karimova ...

LIVE Scherma, Europei 2023 in DIRETTA: attesa per i fiorettisti, sciabolatrici outsider OA Sport

17.57: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per terza e ultima giornata di gare agli Europei di Plvdiv. Buona serata! 17.56: Nella spada femminile invece è ...