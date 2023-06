LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | attesa per i fiorettisti | sciabolatrici outsider

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario, programma, Tv e streaming deglidi– I convocati dell’Italia per glidi– Le possibilità di medaglia dell’Italia aglidi– La Russia c’è ma con atleti di seconda fascia –stravolti, la Polonia non concede il visto a russi e bielorussi –: le follie della guerra – Martina Batini oro nel fioretto dominato dalle azzurre – Davide Di Veroli e Federico Vismara oro e argento nella spada maschile – L’argento di Mara Navarria nella spada donne – Giù dal podio gli sciabolatori azzurri – Il medagliere degliBuongiorno e benvenuti alladella terza e ...

...50 Ciclismo : Giro del Belgio 4a tappa: Durbuy > Durbuy (replica) ore 02:05: C.ti Italiani ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... esibizioni di danza, musica, poesia,e degustazioni San Severino - Nelle principali vie e ... Al MamamiaGeolier Venerdì 16 giugno Lo Shada di Civitanova torna con Estate a 2000 e un altro ...Appuntamento alle 20.45su Sky Sport Summer, Sky Sport Football e in streaming su NOW. Con NOW ... pallavolo ed equitazione, oltre a 5 Mondiali tra nuoto, atletica leggera,, basket e rugby.

LIVE Scherma, Europei 2023 in DIRETTA: in gara spadiste e sciabolatori, attesa per Fiamingo e Curatoli OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv e streaming degli Europei di scherma - I convocati dell'Italia per gli Europei di scherma - Le possibilità di medaglia dell'Italia agli ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per terza e ultima giornata di gare agli Europei di Plvdiv. Buona serata! 17.56: Nella spada femminile invece è ...