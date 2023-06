LIVE Olanda-Italia 2-3 | Wijnaldum accorcia le distanze

(Di domenica 18 giugno 2023)si sfidano oggi alle ore 15 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede nella finale per il terzo e quarto posto della Nations...

Koeman e Mancini, CT die Italia (LaPresse) - Calciomercato.itReduci dal ko nei minuti finali contro la Spagna di giovedì, gli Azzurri di Roberto Mancini puntano quantomeno a bissare il ...Il tabellino di- Italia 1 - 3Gol: 6' Dimarco (I), 20' Frattesi (I), 68' Bergwijn (O), 72' Chiesa (I)(4 - 3 - 3): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, F. De ...Fra Italia eesistono 23 precedenti , con un bilancio di 10 successi per gli Azzurri , 10 pareggi e sole 3 vittorie per gli Orange. L'ultimo precedente risale al 14 ottobre del 2020, sempre in ...

LIVE! Olanda-Italia: Mancini vuole il terzo posto Eurosport IT

Calcio d'inizio alle 15. Si gioca a Enschede, in palio il platonico 3° posto. Il c.t. cambia molto rispetto alla gara persa con la Spagna. Alle 20.45 la… Leggi ...Chiesa in gol contro l’Olanda, l’attaccante della Juventus ha siglato la rete del 3-1 al termine di una discesa sulla fascia sinistra ...