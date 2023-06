LIVE Olanda-Italia 0-2 | padroni di casa in forcing

Fra Italia eesistono 23 precedenti , con un bilancio di 10 successi per gli Azzurri , 10 pareggi e sole 3 vittorie per gli Orange. L'ultimo precedente risale al 14 ottobre del 2020, sempre in ...... il match valido per la finale terzo e quarto posto di Nations League trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Grolsch Veste di Enschede,e Italia si ...Koeman e Mancini, CT die Italia (LaPresse) - Calciomercato.itReduci dal ko nei minuti finali contro la Spagna di giovedì, gli Azzurri di Roberto Mancini puntano quantomeno a bissare il ...

A Enschede ecco la finale per il terzo posto della Nations League 2022-23. Mancini torna al 4-3-3 e ne cambia sette rispetto alla… Leggi ...34' - Giallo - Federico Dimarco20' - Gol - Davide Frattesi (0 - 2)6' - Gol - Federico Dimarco (0 - 1)UEFA Nations LeagueConcorso per il 3° posto18-06-2023 ...