LIVE Olanda-Italia 0-1 | subito Dimarco!

(Di domenica 18 giugno 2023)si sfidano oggi alle ore 15 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede nella finale per il terzo e quarto posto della Nations...

Il tabellino di- Italia 0 - 0(4 - 3 - 3): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, F. De Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang. Ct. Koeman ITALIA (4 - 3 - 3): ...ENSCHEDE () - Gli azzurri dopo essere stati battuti nella semifinale di Nations League dalla Spagna, sfidano i padroni di casa dell'per la finale di consolazione. Il ct Roberto Mancini torna a incrociare Ronald Koeman, allenatore olandese che nel 1992 decise la finale di Coppa dei Campioni tra Barcellona e ...... il match valido per la finale terzo e quarto posto di Nations League trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Grolsch Veste di Enschede,e Italia si ...

Olanda-Italia, il risultato in diretta LIVE della finale 3°-4° posto di Nations League Sky Sport

5' - Verratti vede il contromovimento di Retegui e lo serve, l'attaccante prova a servire Frattesi ma Van Dick spazza via. Bella iniziativa azzurra! 3' - Primo corner per ...1' - Il primo pallone viene battuto dall'Olanda, si parte PRIMO TEMPO 14.59 - Scambio di coccarde tra i due capitani. 14.54 - Le due squadre si schierano in campo e celebrano ...