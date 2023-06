LIVE Olanda-Italia 0-0

ENSCHEDE () - Gli azzurri dopo essere stati battuti nella semifinale di Nations League dalla Spagna, sfidano i padroni di casa dell'per la finale di consolazione. Il ct Roberto Mancini torna a incrociare Ronald Koeman, allenatore olandese che nel 1992 decise la finale di Coppa dei Campioni tra Barcellona e ...... il match valido per la finale terzo e quarto posto di Nations League trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Grolsch Veste di Enschede,e Italia si ...Fra Italia eesistono 23 precedenti , con un bilancio di 10 successi per gli Azzurri , 10 pareggi e sole 3 vittorie per gli Orange. L'ultimo precedente risale al 14 ottobre del 2020, sempre in ...

Alle 15 ci sarà la sfida di Nations League tra Olanda e Italia. Ecco le formazioni ufficiali: Olanda (4-3-3) - Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De ...Italia di nuovo in campo in Nations League. Dopo la delusione per la semifinale persa nel finale contro la Spagna, questo pomeriggio gli azzurri affronteranno nella finale per il terzo ...