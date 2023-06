LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | si comincia | Marquez non ci sarà per un infortunio

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51 Inno nazionale tedesco. 13.50 Bagnaia dovrà fare molta attenzione in avvio a Jack Miller (KTM): l’australiano è sempre rognoso nei giri iniziali. 13.49 Vedremo se Martin, in una gara doppia rispetto a ieri, riuscirà a tenere un passo altrettanto indemoniato. 13.45 Marco Bezzecchi è reduce da alcune gare decisamente anonime. Oggi deve provare a cambiare marcia, se davvero vuole coltivare ambizioni iridate. 13.39 Per quanto visto ieri, Jorge Martinl’uomo da battere anche oggi. Lo spagnolo scatterà però dalla sesta posizione: dovrà essere bravo a partire forte, in caso contrario potrebbe accumulare un distacco troppo alto da colmare nei confronti di Bagnaia. 13.35 La classifica del Mondiale: 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 140 2. Jorge Martin (Ducati) 119 3. Marco ...