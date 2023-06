LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | Martin per il bis | Bagnaia ci prova Warm-up alle 9 45

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GPin tv/streaming – La cronaca delle qualifiche – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel-up e del GP di, settimo round del Mondialedi. Sulla pista del Sachsenring si prospetta una domenica molto interessante, aperta a qualunque soluzione. Per i centauri non sarà semplice affrontare 30 giri su una pista molto complicata per il suo essere sinistrorsa e angusta. Francesco, reduce dal secondo posto della Sprint Race, dovrà guardarsi da uno Jorgein grande spolvero. L’iberico, ieri, ha messo in mostra un passo gara decisamente ...