LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | Martin batte Bagnaia dopo un duello serrato 4° Bezzecchi

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE14.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Un saluto sportivo. 14.53 Appuntamento tra una settimana ad Assen (Olanda), prima della lunga pausa estiva. 14.52 Peccodeve leccarsi le ferite in questo fine settimana, ma è anche con i secondi posti che si vincono i Mondiali. 14.50 La classifica aggiornata del Mondiale: 1. Francesco(Ducati) 160 2. Jorge(Ducati) 144 3. Marco(Ducati) 126 4. Johann Zarco (Ducati) 109 5. Brad Binder (KTM) 96 6. Luca Marini (Ducati) 89 7. Jack Miller (KTM) 79 8. Fabio Quartararo (Yamaha) 57 9. Aleix Espargarò (Aprilia) 55 10. Maverick Viñales (Aprilia) ...