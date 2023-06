LIVE Moto3 | GP Germania 2023 in DIRETTA | Sasaki scappa ma Oncu lo riprende | Holgado e Ortolà per il podio

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00 -3 giri:allunga a 339 millesimi suche, tuttavia, si riporta a 155 in pochi metri. Situazione davvero da tira-e-molla tra i due. -4 giri:reagisce e ora riporta il margine a 223 millesimi… -4 giri: Farioli dovrà scontare un secondo LLP per aver effettuato in maniera non corretta il primo.a 103 millesimi da! Attende il turco… -5 giri: terzo ancoraa 9.8 conin scia. Quinto Alonso a 15.3, con Bertelle decimo in scia a Yamanaka. Ottavo Nepa. -5 giri: Siamo entrati nella fase clou della gara.è ancora primo maè a 132 ...

... il programma su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: garaOre 12: PaddockOre ......00: Gara MotoGP Orari Sky e Now MotoGP Germania 2023 in diretta Oggi Domenica 18 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10:00 MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11:00 garaOre 12:......00 conferenza stampa qualifiche Ore 17.30: Moto E " Race 2 Domenica 18 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10:00 MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11:00 garaOre 12:00 Paddock ...

LIVE Moto3, GP Germania 2023 in DIRETTA: la gara in tempo reale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00 11.01 I piloti sono impegnati nel giro di ricognizione del Sachsenring. Una pista unica nel suo genere. 3.671 ...Dopo la vittoria di Martin nella Sprint, la MotoGP scende in pista oggi al Sachsenring per la gara domenicale con Bagnaia in pole davanti a Marini e Miller. Questi gli orari: Moto3 alle 11… Leggi ...