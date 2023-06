LIVE Moto2 | GP Germania 2023 in DIRETTA | fra poco il via alla gara | Arbolino all’assalto di Acosta

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI MOTOGP DALLE 14.00 12.13 Alonso Lopez potrebbe essere il terzo incomodo tra i due: è terzo nel Mondiale, oggi partirà dquinta posizione e cercherà di risalire la corrente sin dai primi giri. 12.10 Vedremo se nascerà un amore trae il Saschering, visto che finora non ha mai avuto un grande feeling con il circuito tedesco, raccogliendo al massimo una decima posizione nella classe mediana. 12.07finora ha avuto una continuità clamorosa di risultati: due vittorie, cinque podi, quarto posto come peggior risultato e una media di quasi 20 punti a. 12.04 Da quando è nata la classenel 2010, solo un italiano ha vinto su ...

Dopo due giornate condizionate almeno in parte dal maltempo, quest'oggi si preannuncia una domenica soleggiata al Sachsenring per il Gran Premio di Germania 2023, valido come settimo appuntamento stag