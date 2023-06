LIVE Moto2 | GP Germania 2023 in DIRETTA | Acosta stravince a Sachsenring | Arbolino difende la seconda posizione!

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00 12.59 La nostradel GP difinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana con la gara di Assen e alle 14.00 per la MotoGP. Buona domenica a tutti. 12.57 Podio identico al Mugello anche come posizioni:dopo questa gara rosicchia altri cinque punti nel Mondiale ade si porta a -15. 139 punti contro 124 punti. 12.56 Questa la classifica della gara: 1 37 P.35:15.315 2 14 T.+2.730 3 96 J. DIXON +2.825 4 35 S. CHANTRA +9.013 5 21 A. LOPEZ +12.274 6 18 M. ...

... Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara Moto3 Ore 12: PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: ...... warm up MotoGP Ore 10:00 MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11:00 gara Moto3 Ore 12:00 PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14:00 gara ..., GP Germania: la griglia di partenza FOTOGALLERY ©Motorsport.com %s Foto rimanenti MotoGp ... Ecco tutte le sue magie in qualifica in MotoGP GP GERMANIA, LA SPRINT INSTREAMING 1) GP QATAR 27 ...

LIVE GP Germania, la giornata delle gare dal Sachsenring La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00 VINCE PEDRO ACOSTA! MA TONY ARBOLINO HA DIFESO LA SECONDA POSIZIONE! -1 Ha riguadagnato un margine di sicurez ...Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm up del Sachsenring con il tempo di 1:20.999 davanti a Martin e Bagnaia, che scatterà dalla pole nel GP di Germania. Ancora una caduta per Marc Marquez, ...