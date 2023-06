LIVE Moto2 | GP Germania 2023 in DIRETTA | Acosta davanti ad Arbolino | ma che duello sin dal primo giro!

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00 -22 Tirata diche ora ha sei decimi di vantaggio: grande sforzo dello spagnolo per allungare. -23 1:23.6 per, 1:23.7 per: stanno volando! -23 Stanno già facendo una gara a parte: un secondo di vantaggio su Aron Canet che è terzo. -24 Long lap penalty per Alcoba per aver fatto strike con Bendsneyder e Binder. -24sta spingendo tantissimo e vuole creare subito un gap super mettersi nella condizione di poter gestire. -25 Pedrosi butta all’interno e si prende la posizione su...

... Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara Moto3 Ore 12: PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: ...... warm up MotoGP Ore 10:00 MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11:00 gara Moto3 Ore 12:00 PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14:00 gara ..., GP Germania: la griglia di partenza FOTOGALLERY ©Motorsport.com %s Foto rimanenti MotoGp ... Ecco tutte le sue magie in qualifica in MotoGP GP GERMANIA, LA SPRINT INSTREAMING 1) GP QATAR 27 ...

LIVE - MotoGP 2023. GP di Germania - MotoGP Moto.it

Dopo due giornate condizionate almeno in parte dal maltempo, quest'oggi si preannuncia una domenica soleggiata al Sachsenring per il Gran Premio di Germania 2023, valido come settimo appuntamento stag ...Dal rosso Ducati al rosso Ferrari: giornata tutta "Made in Italy" per gli appassionati dei motori: oggi, domenica 18 giugno, al mattino si terranno warm up di MotoGP (09.45-09.55) e gare (Moto3 dalle ...