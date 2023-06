LIVE – Lecco-Foggia | ritorno finale Playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 18 giugno 2023) Ladi, match valevole per ladideidel campionato di. I padroni di casa, reduci dal successo in rimonta ottenuto nella gara di andata dello Zaccheria, vogliono difendere questo vantaggio per conquistare una storica promozione inB. I rossoneri di Delio Rossi, invece, sperano di ribaltare ancora una volta il pronostico, come fatto già nei turni precedenti contro Pescara e Cerignola. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 18 giugno, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE VEDERE LA PARTITA SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE IL ...

Sono otto i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quattro successi del Foggia, due pareggi e altrettante affermazioni del Lecco.

Diretta Lecco-Foggia: probabili formazioni e come vederla in streaming

Lecco-Foggia è la finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022-2023: si gioca allo stadio Rigamonti-Ceppi domenica 18 giugno 2023