LIVE – Lecco-Foggia 0-1 | ritorno finale Playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 18 giugno 2023) Ladi, match valevole per ladideidel campionato di. I padroni di casa, reduci dal successo in rimonta ottenuto nella gara di andata dello Zaccheria, vogliono difendere questo vantaggio per conquistare una storica promozione inB. I rossoneri di Delio Rossi, invece, sperano di ribaltare ancora una volta il pronostico, come fatto già nei turni precedenti contro Pescara e Cerignola. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 18 giugno, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE VEDERE LA PARTITA SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE IL ...

Allo Stadio Rigamonti - Ceppi il Lecco di Luciano Foschi riceve la visita del Foggia di Delio Rossi nel match valido per il ritorno della finale playoff di Serie C. Fischio d'inizio alle 17:30. Si riparte dall'1-2 dei lombardi. LECCO-FOGGIA (and. 2-1): 0-0 - ORE 17:32 - Inizia la partita! Nel primo tempo il Lecco attacca da destra verso sinistra. Un pomeriggio che vale una stagione intera: una partita che vale

REGOLAMENTO - La "FINALE" sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la società vincitrice si te