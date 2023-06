LIVE – Italia-Cina | VNL femminile 2023 in DIRETTA

(Di domenica 18 giugno 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per l’ultima sfida di questa seconda settimana di gare per conquistare un’altra vittoria e continuare a risalire la classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione asiatica, sempre ostica e capace di mettere alla prova la pazienza avversaria grazie all’ottima difesa. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 14.30ne di domenica 18 giugno all’Hong Kong Coliseum di Hong Kong, in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...

A inaugurare gli showdell'Arena saranno invece, mercoledì 21 giugno, I BUGIARDINI , vecchia (... non poteva ovviamente mancare lo street food con le sue specialità dolci e salate da tutta,...Chissà, riflette Makkox a Propagandacon le sue vignette, con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca storica che 'i nostri ... almeno in. E lo fa all'insegna di poco eleganti ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Alle 14.50 l'incontro di Nations League tra Olanda econ le voci di Francesco Repice e Daniele ...

LIVE Italia-Belgio, Europei basket femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre cercano l'impresa contro le favorite del torneo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per l'ottava giornata della Nations League di volley fem ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Italia-Belgio, Europei di basket femminile 2023. Le Azzurr ...