LIVE Italia-Cina | Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre sfavorite | serve un’impresa

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per l’ottava giornata delladi2023. Ad Hong Kong la seconda tappa dellavolge al termine, ledi Mazzanti proveranno a chiudere in bellezza contro le padrone di casa. Seconda tappa estremamente positiva per Sylla e compagne, capaci di imporsi prima contro la Bulgaria (3-0), poi contro la Repubblica Domenicana (3-2) e infine contro l’Olanda (3-2). Questi tre successi consecutivi hanno permesso all’di risalire in ottava posizione in classifica con 10 ...