LIVE Italia-Cina 3-2 | Nations League volley femminile in DIRETTA | vittoria cruciale! Degradi e Sylla incontenibili

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADELL’16:50 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 16:48 Allanon sono bastati i 24 punti di Li per spuntarla. L’con questo successo resta in ottava posizione con 12 punti, 5 vittorie e 3 sconfitte, ma si avvinotevolmente alle formazioni che la precedono in classifica e si stacca da quelle che le stanno dietro. 16:46 Aliceè stata la trastrice di questo gruppo, entrata in campo sul finale di terzo set al posto di Omoruyi, ha chiuso la partita con 14 punti e il 28% di efficienza in attacco. Bene come al solito anche Nwakalor, capace di 15 punti in tre ...